新品 21ss GOD SELECTION XXX ワンピース TEE 黒 S

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新品21ssGODSELECTIONXXX×ONEPIECETEEゴットセレクショントリプルエックス×ワンピースコラボTシャツカラー ブラックサイズ S着丈68cm身幅53cm肩幅47cm袖丈21.5cm素材 コットン100%品番 GX−S21−OPST−01定価 14,300円一度試着したのみの新品です。コレクションとして箱に入れて大切に保管していました。保存によるシワが少しありますが、他キレイな状態です。写真は3枚目以降が現品になります。タグ付き。さまざまなコラボプロダクトを展開する人気漫画/アニメ『ONEPIECE（ワンピース）』から〈GODSELECTIONXXX（ゴッドセレクショントリプルエックス）〉とチームアップしたTシャツが登場。ルフィ、エース、サボのグラフィックをプリントしたTシャツ4種がブラックとホワイトで展開され、ルフィとエースの名シーンや特殊加工されたサボのデザインがフィーチャーされたファン必見のアイテムに。人気の即完売商品でした。即購入OKです。