【新品】PORTER ABLE ポーター エイブル 二つ折り 財布 黒

値下げしました。【新品】定価27,500円PORTERABLEポーターエイブル二つ折り財布ブラック 黒 030-03440レザー商品番号0506-149790ご覧いただきありがとうございます。保管品になります。以下お読みいただき、入札をお待ちしています。【商品の説明】商品名:二つ折り財布ブランドポーターカラー:ブラック付属品箱、クロス【商品の状態】使用状況:新品です。写真を確認の上入札をお願いします。【サイズ】W110/H95mm素人寸法になりますので多少の誤差はご了承下さい。返品はお受けできませんので写真を確認の上、入札をお願い致します。



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