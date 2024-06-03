【極美品】LOEWE ベルト　バックル　アナグラム　ゴールド　ロゴ　ヴィンテージ

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商品詳細
お気に入りのアクセサリーなどたくさんあります✨#Pascalアクセサリーご覧いただきありがとうございます(^^)⚪︎アイテムLOEWEロエベ ベルト バックル アナグラム リピートアナグラム ゴールド金具 ヴィンテージ ビンテージ レディース メンズ 男女兼用 ユニセックス 金 メッキ アクセサリー 希少 レア真贋鑑定済みの正規品です。○購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)⚪︎サイズ（cm）全長 110ウエスト 80〜95幅 2.8切断調整可能バックル 縦 3横 4.5素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さい。着画はお断りしております。⚪︎状態目立った傷や汚れはありません。美品です✨使用感は少しありますがまだまだご使用いただけます。ベルトは社外品です。⚪︎カラーゴールド⚪︎配送簡易包装にて1-2日程度で発送致します。仕事の場合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。ご購入前にプロフィールの確認をお願い致します。管理番号:001808140930
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful176751.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful668251.html
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