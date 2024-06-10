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新品タグ付き　adidas アディダス　スニーカー　GY8117 ブルー　27
商品番号 I20168353257
商品名

新品タグ付き　adidas アディダス　スニーカー　GY8117 ブルー　27
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,654 円
在庫状況 あり

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商品詳細

／adidasスニーカー27センチ＼＊即購入大歓迎・深夜無言購入OK◎＊1点だけの早いもの勝ち＊送料無料！・自宅保管・簡易包装での発送にご理解いただきご購入ください(⁎ᵕᴗᵕ⁎)・商品の状態は実物写真（写真　2-10枚目）をご確認ください♪#chi_商品一覧　はコチラ購入しましたが、同じようなスニーカーを持っておりこちらは履かなかったので出品いたします。新品タグ付きです。購入時にこの靴の箱はなく別の箱にいれてもらったため、箱は同じadidasですが、商品名やサイズは違うものが記載されています。⭐️デイリー使いにピッタリのメンズ向けシューズ。モダンな素材に新しいクールなデザインを落とし込んだクラシックスタイルのアイテム。【商品の特徴】●レギュラーフィット●シューレースクロージャー●ウォッシュド加工を施したキャンバスアッパー●OrthoLiteソックライナー【おすすめポイント】洗いをかけたキャンバスアッパーにアイコニックな配色の3ストライプスとロゴをあしらった、クラシック感を感じられるスケートスタイルのシューズです。ボトムスのシルエットやスタイルを問わず、スポーティでカジュアルなスタイリングにピッタリのアイテムです。アディダスシューズカジュアルADIDAILY3.0MKYZ12GY8117メンズチームロイヤルブルー/フットウェアホワイト/コアブラック
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