ステューシー　人気のドラゴンプリント　半袖tシャツ

【商品情報】 ステューシー 90soldstussyドラゴンビンテージ半袖Tシャツ紺タグUSA製アメリカ製vintage【表記サイズ】Ｍ【実寸サイズ】着丈63肩幅52身幅55袖丈19※平置きで計測しています多少の誤差はご了承下さい。【カラー】 ブルー【コンディション】目立った傷やダメージありませんが古いものです、プリントの状態等写真から確認お願い致します。※あくまでも中古になりますので古着に理解のある方のみお願いいたします。



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