90s アメリカ製 企業物 コカコーラ Tシャツ 白熊 オーロラ Lサイズ 紺

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【即購入可】【送料無料】【翌日発送可能】同梱おまとめ買いですと送料分を考慮してさらにお値引きしますのでお気軽にコメントください。その他のお知らせはプロフィールをご確認ください。他にも出品中です↓↓#ぼたんused#ぼたんTシャツ------------------------------------------✔︎ブランドCoca-Cola✔︎サイズ表記サイズLサイズ着用感相当着丈72肩幅49身幅24袖丈22※平置測定。ご購入前に必ずサイズのご確認をお願いします。✔︎柄無地✔︎生産国アメリカ製USA製✔︎カラー 紺色ネイビー系✔︎素材綿100✔︎カテゴリメンズトップス半袖✔︎コンディション古着なので多少の使用感はありますが、薄ら色移りがあります。✔︎memo1990年代のコカコーラを象徴するポーラーベアー（白熊北極熊）プリントT。ナス紺に近いネイビーのボディーにポーラーベアー達がコカコーラ片手に星空に浮かぶオーロラを見上げるデザイン、バックにもポーラーベアーにオーロラ・コカコーラのロゴがプリントされたこだわりのデザイン。袖・裾共にシングルステッチ、古着好きには外せないmadeinUSA、涼しげなプリントが暑い時期に着用にもコレクションにもオススメ◎ビッグサイズ、ビッグシルエットがトレンドの今メンズレディース問わずユニセックスで着用頂けます。古着（ビンテージ）は加工では出せない、やつれ・色落ち・雰囲気など個性が魅力の一点ものなので、人とは被らないオリジナルコーデを楽しめます。気持ちの良いお取り引きを心掛けております。自己紹介に【注意事項】を記載しておりますので必ずお読みになってからご購入をお願いします。気になることがありましたらお気軽にご質問下さい。24時間即購入・コメントOKです！他にも出品中です↓↓#ぼたんused#ぼたんTシャツ