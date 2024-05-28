あくねこ パシャこれ 第1弾 アニメイト特典 合計56枚 ベリアン

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株式会社アニメイト on X: 株式会社アニメイト on X:

あくねこぱしゃこれ第1弾と、アニメイト特典のベリアンとなります。担降りした為出品致します暗所にて保管しておりました。※完璧美品お求めの方は御遠慮くださいませ箔押し⇢5枚朝⇢15枚(のち、2枚傷あり)昼⇢15枚夜⇢17枚アニメイト特典(第1弾)⇢4枚合計:56枚昼のぱしゃこれに傷あり2枚写真7枚目、○の所に潰れた跡あり写真8枚目、○のところ角が白かけしております。それ以外は傷なしと思われますが、素人目ですのでご理解くださる方のみご購入ください。初期スレ等ございますのでご了承くださいませ。ホコリ等気づいたものはとっておりますが多少なりついているかもしれません。お手数お掛けしますが、ご自身でお手入れよろしくお願い致します。即購入❌購入の前に一言ください。こちらから返信次第購入してくださいませバラ売❌発送はらくらくメルカリ便の予定です。また、ゆうゆうメルカリ便に変更もあるかもしれません。その際はお知らせ致します。梱包についてですが、画像の状態から防水+エアクッションの予定です。なにかご意見ございましたら、購入前にコメントでお知らせください。なにか不明な点等ございましたらお申し付けください(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”