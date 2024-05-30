Berluti ベルルッティ ベルト

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ベルルッティ/ベルト/ブラウン/サイズ：85 34の買取実績【ブランディア】

都合によりコメントの回答までお時間を頂戴いたしますことご了承下さい。記載以外に確認事項ございましたらお手数ですがコメントにてご確認頂き、ご納得頂いた上でのご購入をお願いいたします。【商品名】Berlutiベルルッティカリグラフィスタンプベルトブラウン全長98センチ幅3.5センチバックル側から最初のベルト穴まで76センチベルト穴の間隔2.5センチ※誤差はご了承下さいベルト穴部分のわずかな使用感、ベルト裏のわずかな汚れ（写真8,9枚目参照）ありますが、全体的に使用感少なく状態の良いお品かと思います。バックル部分も小傷はございますが綺麗な状態です。※コメントへの回答などが遅れる場合がございます。※発送は週に一度です。お時間頂戴する事がございますのでご了承ください。※他にも出品しておりますので、よろしかったらご覧ください♪