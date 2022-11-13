WTAPS　Tシャツ　 BLACK SIZE04

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商品詳細
WTAPSカラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）サイズ…04(XL)ご覧頂きありがとうございます。新品、未使用です。写真を撮るためだけに開封しました。まだまだ暑い夏にいかがでしょうか？[参考サイズ]SIZE:X-LARGEBodylength81Shoulderwidth61Chestwidth66Sleevelength23
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