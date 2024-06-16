KC0787■新品カイマンワニ革ベルトバックルに革使用全長110cm最大100cm最小90cm幅35mmブラウン未使用商品詳細情報色：ブラウンサイズ：全長：110cm最大：100cm最小：90cm幅：35mm訳あり（小売店在庫品転売）のため激安出品です。★出品物についての注意事項★●記載内容と違う場合のみ到着から１週間以内の連絡につき対応させて頂きます。ゆ●モニタ環境により、実物と画像の色が若干、異なる場合がございます。●サンプル品はタグ等がない場合があり素人採寸になります。●平置き寸法は大体の目安にお考え下さい。



KC0787□新品 カイマンワニ革 ベルト 全長110cm ブラウン-



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