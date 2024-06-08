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商品詳細
未開封、新品です2014年9月発売リアルアクションヒーローズNo.660RAH鮎川夢子◆全高約300mm◆『ヌイグルマーZ』より鮎川夢子を受注、一定数を超えた時点で商品化決定！◆しょこたんメイドのヌンチャクのミニチュア版同梱！◆作中の『Baby,TheStarsShineBright』の 世界に1着しかないロリータ服を再現！◆ダメ子フィギュアが抱えられるミニブースケ同梱！◆各種手首付属！◆フィギュアスタンド付属！#中川翔子#しょこたん
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ヌイグルマーZ “鮎川夢子”フィギュア 中川翔子 | labiela.com
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mF682b [未開封] メディコムトイ RAH ヌイグルマーZ 鮎川夢子 / 中川 ...
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