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ヌイグルマーZ　“鮎川夢子”フィギュア 中川翔子
商品番号 X43992702254
商品名

ヌイグルマーZ　“鮎川夢子”フィギュア 中川翔子
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未開封、新品です2014年9月発売リアルアクションヒーローズNo.660RAH鮎川夢子◆全高約300mm◆『ヌイグルマーZ』より鮎川夢子を受注、一定数を超えた時点で商品化決定！◆しょこたんメイドのヌンチャクのミニチュア版同梱！◆作中の『Baby,TheStarsShineBright』の　世界に1着しかないロリータ服を再現！◆ダメ子フィギュアが抱えられるミニブースケ同梱！◆各種手首付属！◆フィギュアスタンド付属！#中川翔子#しょこたん
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