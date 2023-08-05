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ドリスヴァンノッテン モヘア　アルパカ　ウール　マフラー　幾何柄　ストール
商品番号 H87802349418
商品名

ドリスヴァンノッテン モヘア　アルパカ　ウール　マフラー　幾何柄　ストール
ブランド名 ドリスヴァンノッテン
特別価格 税込 6,364 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】DRIESVANNOTEN/モヘアマフラー【カラー】ブラウン　ブラック【サイズ】全長　194cm幅　25cm【素材】モヘア　アルパカ　ウール　ナイロン【状態】目立った傷汚れのない商品です。近年トレンドのフワッと起毛したモヘア素材のマフラーです。軽くて暖かく機能的にも優れたアイテムでジオメトリックのデザインがコーディネートに取り入れやすいです。#★えん★のドリスヴァンノッテン#★えん★の小物カテゴリー分けにて他の商品もご覧いただけます。
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