ドリスヴァンノッテン モヘア　アルパカ　ウール　マフラー　幾何柄　ストール

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【ブランド】DRIESVANNOTEN/モヘアマフラー【カラー】ブラウン ブラック【サイズ】全長 194cm幅 25cm【素材】モヘア アルパカ ウール ナイロン【状態】目立った傷汚れのない商品です。近年トレンドのフワッと起毛したモヘア素材のマフラーです。軽くて暖かく機能的にも優れたアイテムでジオメトリックのデザインがコーディネートに取り入れやすいです。#★えん★のドリスヴァンノッテン#★えん★の小物カテゴリー分けにて他の商品もご覧いただけます。