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adidas アディダス　スーパースター　ブルー　23.5cm 美品
商品番号 C31217595055
商品名

adidas アディダス　スーパースター　ブルー　23.5cm 美品
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,542 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アディダス　スーパースター　23.5cmです。一度履きましたが、少しサイズが大きかったのでその後一度も履いていません。綺麗かとおもいます☺︎時期が過ぎましたらこちらの出品を他のフリマに移動する予定なので、購入をご検討されている方はお早めにどうぞ♩履いてくださる人に届きますように^^よろしくお願いします。
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