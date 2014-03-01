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【UNKNOWN】80s 90s VINTAGE クロス柄 バンダナNOS
商品番号 O40877644394
商品名

【UNKNOWN】80s 90s VINTAGE クロス柄 バンダナNOS
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 3,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

*表記size　無し実寸　51㎝×52.5㎝*色　ネイビー　紺*状態　生産国と素材は不明ですがコットンになると思います　スペシャルヴィンテージ！　大人気のクロス柄バンダナ　人気の理由はかっこいいことはもちろん数が少なくレアな為ですね　調べたところ1番レアなクロス柄バンダナはハバハンク社が1980〜1990年代に復刻された？赤、次いで白のようですね　その次が今回出品している無記名の1980〜1990年代につくられた黒次いで紺のようです　雑誌などでよく紹介されている1960年代のRN14193ワムクラフト社のものはレアなクロス柄バンダナの中ではまだ見つかりやすいそうですね　もちろん他のものよりはレアにはなりますが　このバンダナも1960年代につくられたRN14193ワムクラフト社のクロス柄とほぼ同じ柄です　四辺共にシングルステッチで縫われていてセルビッチは使われておらず年代も1980〜1990年代頃ではないでしょうか　まだノリの効いた水通しもしていないデッドストックになります　そんなに出てこない貴重なものではないでしょうか　あと２枚ほど所有していますので順番に出品予定です　古着になりますので神経質な方はご遠慮ください　発送は定形外郵便を予定しています#クロス柄バンダナ　#バンダナ　#クロス柄　#ビンテージ　#ヴィンテージ　#VINTAGE#古着　#USED#80s#90s#デッドストック　#deadstock#NOS#newoldstock#激レア
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit631786.html
http://narcologia.ru/goods/choice632685.html
http://narcologia.ru/goods/reboot70336.html

【UNKNOWN】80s 90s VINTAGE クロス柄 バンダナNOS
レア/極美品/人気柄/60's/クロス/ビンテージ/バンダナ/片耳/ネイビー ...

【UNKNOWN】80s 90s VINTAGE クロス柄 バンダナNOS
Goodデザイン】1980‐90s ハイビスカス柄 RN15187 ヴィンテージバンダナ ...

【UNKNOWN】80s 90s VINTAGE クロス柄 バンダナNOS
FADE COLOR バンダナ ／small size【並んだクッキー】スゲーテキスタイル ハンカチ

【UNKNOWN】80s 90s VINTAGE クロス柄 バンダナNOS
Goodデザイン】1980‐90s ハイビスカス柄 RN15187 ヴィンテージバンダナ ...

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Goodデザイン】1980‐90s ハイビスカス柄 RN15187 ヴィンテージバンダナ ...

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1960's～ N.O.S. クロス柄 バンダナ - JAMMRU WEB SHOP【 ジャムル ...

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1960s クロスモチーフ バンダナ　RN 14193

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【Goodデザイン】1980‐90s ハイビスカス柄 RN15187 ヴィンテージバンダナ　MADE IN USA | swallows powered by BASE

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古着屋 GREEN HEAVEN ファッション小物 ページ

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80's 90's USA製 ビンテージバンダナ オリエンタル総柄 花柄 53.5cm×54cm パープル ブルー goods-887n - 大きいサイズのアメリカ古着専門店 Canopus(カノープス)

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