【UNKNOWN】80s 90s VINTAGE クロス柄 バンダナNOS

*表記size 無し実寸 51㎝×52.5㎝*色 ネイビー 紺*状態 生産国と素材は不明ですがコットンになると思います スペシャルヴィンテージ！ 大人気のクロス柄バンダナ 人気の理由はかっこいいことはもちろん数が少なくレアな為ですね 調べたところ1番レアなクロス柄バンダナはハバハンク社が1980〜1990年代に復刻された？赤、次いで白のようですね その次が今回出品している無記名の1980〜1990年代につくられた黒次いで紺のようです 雑誌などでよく紹介されている1960年代のRN14193ワムクラフト社のものはレアなクロス柄バンダナの中ではまだ見つかりやすいそうですね もちろん他のものよりはレアにはなりますが このバンダナも1960年代につくられたRN14193ワムクラフト社のクロス柄とほぼ同じ柄です 四辺共にシングルステッチで縫われていてセルビッチは使われておらず年代も1980〜1990年代頃ではないでしょうか まだノリの効いた水通しもしていないデッドストックになります そんなに出てこない貴重なものではないでしょうか あと２枚ほど所有していますので順番に出品予定です 古着になりますので神経質な方はご遠慮ください 発送は定形外郵便を予定しています#クロス柄バンダナ #バンダナ #クロス柄 #ビンテージ #ヴィンテージ #VINTAGE#古着 #USED#80s#90s#デッドストック #deadstock#NOS#newoldstock#激レア



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