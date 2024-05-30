B.B.SIMON ラインストーンベルト

サイズ表記Mビービーサイモンラインストーンブリンブリンハラコポニーアニマル以前こちらで購入し4ヶ月ほど使用しておりました。海外、日本ラッパーの方々がよく着用されております。ブラックのカラーは珍しく合わせやすくオススメです。個人的にですが所々ストーン欠けやハラコ抜けがございますが使用する分には気になりませんでした。若干バックルが緩めなのでこの価格です。素人採寸になりますので多少のズレはご了承ください。太さ約3.5cm長さ(革部)約97cm穴部位置約73cm～86cmカラー···ブラック



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