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B.B.SIMON ラインストーンベルト
商品番号 I54573000135
商品名

B.B.SIMON ラインストーンベルト
ブランド名 ビービーサイモン
特別価格 税込 8,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ表記Mビービーサイモンラインストーンブリンブリンハラコポニーアニマル以前こちらで購入し4ヶ月ほど使用しておりました。海外、日本ラッパーの方々がよく着用されております。ブラックのカラーは珍しく合わせやすくオススメです。個人的にですが所々ストーン欠けやハラコ抜けがございますが使用する分には気になりませんでした。若干バックルが緩めなのでこの価格です。素人採寸になりますので多少のズレはご了承ください。太さ約3.5cm長さ(革部)約97cm穴部位置約73cm～86cmカラー···ブラック
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