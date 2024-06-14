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オモチャの缶詰＋風船キョロチャン＋キョロチャンいっぱい‼️
商品番号 N16868431784
商品名

オモチャの缶詰＋風船キョロチャン＋キョロチャンいっぱい‼️
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○おもちゃのカンズメ4個(完品)○おもちゃのカンズメオルゴール1個各缶に入って居るオモチャは調べた限り完品です。オルゴールは「クワッ！クワッ！クワッ！チョコボ〜ル！」と鳴り小さなキョロちゃん達が身体を揺すって演奏します。○キョロチャンスタンプ(12個)○キョロチャンコロコロスタンプ(5)○キョロチャンクリアスタンプ(4)○キョロチャン銀スタンプ(1)○キョロチャンマグネット(1)○トコトコキョロチャン(2)○風船キョロチャン(1)サイズ(空気入れた状態)頭から足(約50cm)背中からくちばし(約30cm)空気口は消毒済みです。20年以上前に収集した物でほぼ完品未使用ですが経年劣化の為保証の限りでは有りません。おもちゃのカンズメは全て発送時の箱に入っています。
http://narcologia.ru/goods/capitation567808.html
http://narcologia.ru/goods/enquire437289.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi573947.html
オモチャの缶詰＋風船キョロチャン＋キョロチャンいっぱい‼️ 上品な ...
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