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バルマン　BALMAIN ベルト　ビジネスベルト　メンズ用
商品番号 W42133032036
商品名

バルマン　BALMAIN ベルト　ビジネスベルト　メンズ用
ブランド名 バルマン
特別価格 税込 7,990 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度はご覧頂きありがとうございます^_^BALMAINのベルトを出品します。UAEドバイの正規店で購入しました！新品未使用です。カラー　外はブラック　内はネイビーです。バックルのBはゴールドです。かなりカッコイイです！よろしくお願い申し上げます。素材···本革カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/Sydney967149.html
http://narcologia.ru/goods/ordering588279.html
http://narcologia.ru/goods/preference221338.html
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