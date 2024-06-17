バルマン　BALMAIN ベルト　ビジネスベルト　メンズ用

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商品詳細
この度はご覧頂きありがとうございます^_^BALMAINのベルトを出品します。UAEドバイの正規店で購入しました！新品未使用です。カラー 外はブラック 内はネイビーです。バックルのBはゴールドです。かなりカッコイイです！よろしくお願い申し上げます。素材···本革カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/Sydney967149.html
http://narcologia.ru/goods/ordering588279.html
http://narcologia.ru/goods/preference221338.html
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