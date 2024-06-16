シップス レジメンタルタイ ネクタイ Italy製ファブリック 美品

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商品詳細
シップスレジメンタルタイネクタイ Italy製ファブリック美品○仕様詳細カラー：ネイビー全長：144cm 大剣幅：9.0cm○素材詳細シルク100%大人っぽく紳士の雰囲気漂うレジメンタル柄のネクタイです。ピッチの異なるボーダーがお洒落です。目だった汚れ等なくきれいです。
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