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《未使用》NIKEスニーカー
商品番号 C40834550738
商品名

《未使用》NIKEスニーカー
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,297 円
在庫状況 あり

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商品詳細

《未使用》NIKEスニーカー《即購入は辞めてください》開封はしてますが、一度でも使用してません。サイズ28。タグ付き。箱等に傷あり。使用しないので出品中です。箱も発送させて頂きますので、簡易梱包とさせて頂きます。あくまで中古品なので神経質な方はご遠慮下さい。よければお気軽にコメントお願いします。★必ずプロフィールをご覧ください★
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