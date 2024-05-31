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商品詳細
《未使用》NIKEスニーカー《即購入は辞めてください》開封はしてますが、一度でも使用してません。サイズ28。タグ付き。箱等に傷あり。使用しないので出品中です。箱も発送させて頂きますので、簡易梱包とさせて頂きます。あくまで中古品なので神経質な方はご遠慮下さい。よければお気軽にコメントお願いします。★必ずプロフィールをご覧ください★
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