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【正規品】ドルガバ・スタッズ付きベルト　36インチ【美品】
商品番号 F78230273080
商品名

【正規品】ドルガバ・スタッズ付きベルト　36インチ【美品】
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 7,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DOLCE\u0026GABBANAスタッズ付きベルト【美品】両サイドにはゴールドのスタッズで、中心には立体的にピラミッドスタッズがデザインされており、一目惚れで購入致しました。ショップの店員さんも希少モデルだと言っておりましたが、デザインが凝っていてカッコ良く作りもしっかりしてるベルトです。使用回数は、6～7回程度になります。普段使いではなく、お出かけ用に使ってました。『FITHOUSE』イーアスつくば店にて購入です。長さ...約102cm(バックル含まず)　ベルト裏には、90cm　36inchと　刻印があります。幅...4cm購入価格...約80,000円カラー...ブラック素材...本革
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