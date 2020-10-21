【Hermes】マフラー 《シティ・ライド》

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商品詳細
無駄な問答を省くため、プロフィールをお読みください定価:119,900円(税込)カラー:マリン着用回数:新品・未使用付属品:箱、タグ、領収書購入店舗:エルメス表参道店2021秋冬コレクション《シティ・ライド》マフラーカシミア70%ウール30%フード付き都会のモビリティのためにデザインされた、実用的で機能的なマフラーです。撥水加工を施したフード付き。イタリア製サイズ：25×170cmその他のアイテムも出品中です↓#Matt_mercari※値下げ不可※返信しない方はブロックします※コンビニ・ATMでの支払いを選択された方は、取引メッセージにて支払い完了予定のご連絡をお願い致します。〜説明文および私が撮影した写真を無断で使用する方へ〜そのような行為を見つけ次第すぐに然るべき措置を取らせていただきますので、やるなら理解した上でやってください。
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