良品★ckカルバンクライン メンズベルト 本革 黒 リベット装飾 イタリア製

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#max0991の取扱い商品一覧はこちら#max0991のメンズ雑貨はこちらプロのファショニスタが一目惚れした感動モノの逸品をご案内。こちらはイタリア製「CalvinKlein：カルバン・クライン」のデザインベルト。非常に手の込んだしっかりした仕事ぶりは素晴らしく、圧倒的な存在感はマジでヤバイ。リベット装飾を全面に施し、バックル＆金具のテイストもアーリーアメリカンをイメージさせるデザイン。2.5cmのスリムベルトはメンズ・レディースともにどんなアイテムでも幅広いコーディネートに着用OK。ベルト穴付近に若干の毛羽立ちと色抜け感が見られますが元々ワイルドテイストの仕上がりなのでダメージ感は気にならない良好なコンディション。詳細は以下をご確認下さい。【全体詳細】表示サイズ：なしサイズ詳細：全長：103cm横幅：2.5cm 着用可能実寸：80～91cm色：ブラック バックル＝アンティークシルバー素材：リアルレザー（牛革）【ダメージ状態詳細】表・裏面素材：一部に毛羽立ち感あるも良好角やヘリ：一部に毛羽立ち感ありベルト穴：若干使用感あるも問題なし型崩れ：ほぼ無し色変わり：なし金具部材：先端裏面の一部に割れあり状態：ダメージ少ない良品コンディション美品度：7.5点 (新品を10点満点とした自己基準)【その他備考】付属品：特になし生産国：イタリア(MadeinITALY)ちなみに実寸サイズは個人採寸につき多少の誤差はご容赦下さい。個人保管品であり、程度は画像をご確認頂き上記状態をご了承の上でお求め下さい。プロの目利きでブランドアイテムが売買される『横浜ブランドオークション』にて購入した後にプロが鑑定した100％本物保証のお品物です。修理やアフターフォローのご相談などは正規店で受けられますので、ご安心ください。詳しくは当方のプロフィールをご覧下さい。#ck#CalvinKlein#シーケー#カルバンクライン素材...本革カラー...ブラック