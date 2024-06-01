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未開封ナイキ キャップ ヒューストン アストロズ MLB CLASSIC 99
商品番号 I86786870140
商品名

未開封ナイキ キャップ ヒューストン アストロズ MLB CLASSIC 99
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,866 円
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商品詳細

新品未開封ですサイズ調整可能な為男性(メンズ)、女性(レディース)問わず着用出来る帽子です。吸水速乾に優れたDRI-FIT生地を使用しており被り心地が良いアイテムとなっております。バックのマジックテープ部分にMLB(メジャーリーグ)のチームが刺繍されております。サイドにSWOOSH(スウッシュ)が刺繍されております。
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