未開封ナイキ キャップ ヒューストン アストロズ MLB CLASSIC 99

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商品詳細
新品未開封ですサイズ調整可能な為男性(メンズ)、女性(レディース)問わず着用出来る帽子です。吸水速乾に優れたDRI-FIT生地を使用しており被り心地が良いアイテムとなっております。バックのマジックテープ部分にMLB(メジャーリーグ)のチームが刺繍されております。サイドにSWOOSH(スウッシュ)が刺繍されております。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle415966.html
http://narcologia.ru/goods/recycling110014.html
http://narcologia.ru/goods/calling509950.html
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