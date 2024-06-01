未開封ナイキ キャップ ヒューストン アストロズ MLB CLASSIC 99

新品未開封ですサイズ調整可能な為男性(メンズ)、女性(レディース)問わず着用出来る帽子です。吸水速乾に優れたDRI-FIT生地を使用しており被り心地が良いアイテムとなっております。バックのマジックテープ部分にMLB(メジャーリーグ)のチームが刺繍されております。サイドにSWOOSH(スウッシュ)が刺繍されております。



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