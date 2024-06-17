ネクタイ【Paul Smith(ポール・スミス)】

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商品詳細
カラー···パープルPaulSmithのパープルに鮮やかな、上品なネクタイです。なかなか着用機会が無いため出品致します。着用回数は、友人の結婚式で着用した2回です。生地 シルク100%状態 傷、汚れなど無し。剣先幅約8cm 状態は良いですが、自宅保管していたものですので神経質の方はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/Adder175175.html
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