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ネクタイ【Paul Smith(ポール・スミス)】
商品番号 O72556292243
商品名

ネクタイ【Paul Smith(ポール・スミス)】
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,794 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···パープルPaulSmithのパープルに鮮やかな、上品なネクタイです。なかなか着用機会が無いため出品致します。着用回数は、友人の結婚式で着用した2回です。生地　シルク100%状態　傷、汚れなど無し。剣先幅約8cm　　　状態は良いですが、自宅保管していたものですので神経質の方はご遠慮下さい。
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