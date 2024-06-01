Kobe chiben Tシャツ　タオル

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商品詳細
イチロー対高校女子野球の試合で数量限定で販売されたTシャツとタオルです。おまけもお付けします。サイズLICHIRO神戸智弁神戸智辯ユニホームカラー...ホワイト丈...半袖カラー···ホワイト
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