  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
SOLOMON MICS LFRQTRP　バスドラム用マイク
商品番号 V84330024748
商品名

SOLOMON MICS LFRQTRP　バスドラム用マイク
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 7,466 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

種類···マイク特徴大型6.5\"ドライバーを用いた低音専用マイク。バスドラム用マイクと併用することで、しっかりとしたアタック音を残しつつ、ずっしりと重く迫力のある低域をプラス。その他ベースアンプや低音打楽器など低音を強調したい楽器にもマッチします。取り付けに専用アタッチメントは必要無く、一般的なマイクスタンドへそのまま取り付けられます。スペック■ダイナミックマイク■6.5\"ドライバー■指向性:双指向性■出力インピーダンス:150ohms■周波数特性:50～3000Hz■出力端子:NeutrikXLR■サイズ:7\"x3.5\"■重量:1.8kg■カラー：ブラック/ホワイト■ネジ径:5/8インチ
http://narcologia.ru/goods/plaque229507.html
http://narcologia.ru/goods/encourage592172.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical388801.html
SOLOMON MICS LFRQTRP　バスドラム用マイク
LFRQTRP　バスドラム用マイク
SOLOMON MICS LFRQTRP　バスドラム用マイク
SOLOMON MICS (ソロモンマイク) 低音用サブマイク LFRQTRP バスドラム用マイク
SOLOMON MICS LFRQTRP　バスドラム用マイク
LFRQTRP　バスドラム用マイク
SOLOMON MICS LFRQTRP　バスドラム用マイク
SOLOMON MICS (ソロモンマイク) 低音用サブマイク LFRQTRP バスドラム用マイク
SOLOMON MICS LFRQTRP　バスドラム用マイク
LFRQTRP　バスドラム用マイク
SOLOMON MICS LFRQTRP　バスドラム用マイク
SOLOMON MICS / バスドラム用マイク LFRQ
SOLOMON MICS LFRQTRP　バスドラム用マイク
左利き]FENDER エレアコ ドレッドノート 古典 13475円引き www ...
SOLOMON MICS LFRQTRP　バスドラム用マイク
audient iD4mk II オーディオインターフェース 【タイムセール ...
SOLOMON MICS LFRQTRP　バスドラム用マイク
RODE NT2000 コンデンサマイク 宅配 49.0%割引 soroban-no1.com
SOLOMON MICS LFRQTRP　バスドラム用マイク
SOLOMON MICS / バスドラム用マイク LFRQ 【サウンドサンプル】
SOLOMON MICS LFRQTRP　バスドラム用マイク
Roland 電子ドラム シンバル CY-13R×1＆CY-12C×2 自宅使用 割引発見 ...
SOLOMON MICS LFRQTRP　バスドラム用マイク
週間売れ筋 BlueMicrophones USBコンデンサーマイク Yeti ...
SOLOMON MICS LFRQTRP　バスドラム用マイク
SOLOMON MICS ( ソロモンマイク ) LFRQBLK バスドラム用マイク 送料 ...
SOLOMON MICS LFRQTRP　バスドラム用マイク
AVANTONE PRO Kick」製品レビュー：バス・ドラム用サブフリーケンシー ...
SOLOMON MICS LFRQTRP　バスドラム用マイク
Amazon | SOLOMON MICS (ソロモンマイク) 低音用サブマイク LFRQTRP ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru