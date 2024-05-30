SOLOMON MICS LFRQTRP　バスドラム用マイク

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種類···マイク特徴大型6.5\"ドライバーを用いた低音専用マイク。バスドラム用マイクと併用することで、しっかりとしたアタック音を残しつつ、ずっしりと重く迫力のある低域をプラス。その他ベースアンプや低音打楽器など低音を強調したい楽器にもマッチします。取り付けに専用アタッチメントは必要無く、一般的なマイクスタンドへそのまま取り付けられます。スペック■ダイナミックマイク■6.5\"ドライバー■指向性:双指向性■出力インピーダンス:150ohms■周波数特性:50～3000Hz■出力端子:NeutrikXLR■サイズ:7\"x3.5\"■重量:1.8kg■カラー：ブラック/ホワイト■ネジ径:5/8インチ