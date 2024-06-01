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鉄拳7 三島 一八 キャラクター プリント Tシャツ TEKKEN7
商品番号 O17762523665
商品名

鉄拳7 三島 一八 キャラクター プリント Tシャツ TEKKEN7
ブランド名 チャンピオン
特別価格 税込 5,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鉄拳7三島一八ゲームキャラクタープリントTシャツメンズL古着TEKKEN7KAZUYAMISHIMAブラック黒【Tシャツ】Championチャンピオン【サイズ】表記L着丈70.5身幅51.5肩幅48袖丈21.5【生産国】エルサルバドル製【素材】コットン100%#古着#鉄拳#鉄拳7#三島一八#キャラクター#ゲーム#チャンピオン#champion柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋
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