鉄拳7 三島 一八 キャラクター プリント Tシャツ TEKKEN7

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商品詳細
鉄拳7三島一八ゲームキャラクタープリントTシャツメンズL古着TEKKEN7KAZUYAMISHIMAブラック黒【Tシャツ】Championチャンピオン【サイズ】表記L着丈70.5身幅51.5肩幅48袖丈21.5【生産国】エルサルバドル製【素材】コットン100%#古着#鉄拳#鉄拳7#三島一八#キャラクター#ゲーム#チャンピオン#champion柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋
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