ロールスロイス　小紋柄　ドットネクタイ　70年代

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商品詳細
柄・デザイン···ドットカラー···ブルー 今から20年ほど前に、神宮前のヴィンテージクローズショップで購入したロールスロイス柄のネイビーネクタイです。当時、70年代の本国ディーラーのために作られたネクタイと聞いておりますが、真偽はよくわかりません。 RRが織り込まれたジャガード生地で耐久性のある素材でできています。購入後1度も締める機会がなく、クローゼット整理の為に出品いたします。
http://narcologia.ru/goods/recuperation979721.html
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http://narcologia.ru/goods/Addict949118.html
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