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ロールスロイス　小紋柄　ドットネクタイ　70年代
商品番号 H67455462453
商品名

ロールスロイス　小紋柄　ドットネクタイ　70年代
ブランド名 ロールスロイス
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···ドットカラー···ブルー　今から20年ほど前に、神宮前のヴィンテージクローズショップで購入したロールスロイス柄のネイビーネクタイです。当時、70年代の本国ディーラーのために作られたネクタイと聞いておりますが、真偽はよくわかりません。　RRが織り込まれたジャガード生地で耐久性のある素材でできています。購入後1度も締める機会がなく、クローゼット整理の為に出品いたします。
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http://narcologia.ru/goods/stair61300.html
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