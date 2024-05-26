HIMO KOSI 002 V-buckleベルト　goopi made風

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HIMOKOSI002V-buckleベルトRe-Stock!!material:V-buckle.paracord.Nylonsize:Fleecolor:BLACK・NAVY・BROWNcreationdate:2023V-buckleを使用し、マグネットを活用した着脱システムにより力を使わずスムーズな脱着が可能となっています。グーピーメイド風ベルトです。テック系から古着、モードと使いやすい腰元のアクセントに如何でしょうか？※ATTENTION※・この製品は人の手で紐を編み作られています。・コードの太さ長さや編み方の緩さなど個体差があります。・重量のあるものを吊り下げられたり、急激な力でひっぱられると解れや破損の可能性がございます。・自己責任の範囲内でのご使用をお願い致します。・製造の過程で熱処理をする箇所があり、部分的に固まったり変色したりしているところがありますが、ハンドメイドの製品特有の仕様として良品扱いにしております。気になる点がありましたらご注文前にお気軽にご質問下さい。・ハンドメイド作品になりますので、ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。お取り扱いにはご注意下さい。ベルトグーピーメイドgoopimadeマウンテンショーツショーツパンツblackブラックoliveオリーブtechwearテックウェアANDWANDERAURALEEBEAMSCIOTACOMOLIDAIRIKUDAIWAPIER39DELUXEENGINEEREDGARMENTSENNOYGRAPHPAPERHENDERSCHEMEgoopimadekolorMAISONMARGIELANEEDLESNEIGHBORHOODN.HOOLYWOODPATAGONIASACAIS.F.CSONAKAMEGUROSSZSTUSSYSUPREMESUNSEATHENORTHFACEPURPLELABEL