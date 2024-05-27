PHENOMENON blackcoffeez ワークキャップ　サイズL

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PHENOMENONのblackcoffeezワークキャップになります。レアな品物だと思いますので是非この機会に。サイズ/L状態/数回使用の美品になります。※自宅保管になりますのでご了承の上ご購入よろしくお願いいたします。カラー···ブラック形···ワーク