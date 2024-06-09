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ポケモンカード 30パック 1BOX分
商品番号 C93241096886
商品名

ポケモンカード 30パック 1BOX分
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 2,933 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新弾】ポケモンカード黒煙の支配者　30パック　複数店舗で購入分とデッキビルドBOXのパック合わせて30パックになります。発送はらくらくメルカリ便予定です。注意事項すり替え等がある可能性があるため、商品発送後のキャンセル等はご遠慮ください。また、ランダム性のある商品のため中身での評価はおやめください。
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