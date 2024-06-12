ポーター 不二家 milky × POTR 2WAY LONG WALLET新品

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ギャラリー：吉田カバンの「POTR」が、不二家のミルキーと ... ギャラリー：吉田カバンの「POTR」が、不二家のミルキーと ...



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創業100年を超える老舗菓子メーカー「不二家」のロングセラー「milky（ミルキー）」と「POTR（ピー・オー・ティー・アール）」のコラボレーションアイテムです。パッケージに描かれている「milky」のマスコットキャラクター「ペコちゃん」も、世界中で広く愛されています。年齢や性別、国籍を問わず多くの方にお持ちいただける、デイリーユースにおすすめです。2WAYロングウォレットは内装に多くのカード段や仕切りポケットを設け、カードや領収書などを整理しやすい機能的な作りが魅力です。取り外し可能なショルダーストラップが付属し、肩掛けでもお使いいただけます。配送時の状態(ビニールの開封は行わず)で、送らせていただきます。すり替え等の防止のため、購入後NC,NRでお願いいたします。※他サイトにも出品していますので、購入前に必ず在庫確認のコメントをお願いします。品番393-05966ブランド/シリーズPOTRmilky×POTRカテゴリー財布ロングウォレットサイズW:200mm/H:100mm/D:0mmSIZEGUIDE重量200g素材表：ナイロンツイル（綿ボンディング）裏：ポリエステルタフタ素材···ナイロン＃ポーター#porter#potr#吉田カバン#不二家#ミルキー#ショルダーバッグ#長財布