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オリジナルフラットクローム　ソロ弦
商品番号 M13654219238
商品名

オリジナルフラットクローム　ソロ弦
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コントラバス弦オリジナルフラットクロームのソロ弦です１年強使用しましたソロ弦ですが私はオーケストラチューニングで使用この方法だと弾きやすくボリュームも上がりました
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