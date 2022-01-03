美品イタリア製アンダーソンズ★メンズメッシュベルト 80 ゴム＆スエード本革 茶

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#max0991の取扱い商品一覧はこちら#max0991の雑貨小物はこちらプロのファショニスタが惚れ込んだ一品をご案内。イタリア都市のパルマは元々ベルト製造が盛んな地域。そこで実力派ベルトファクトリーとしての立場を築いた「Anderson's：アンダーソンズ」。英国のクラシックスタイルをベースに、イタリアらしい色気を加味したベルトは実に高品質。この伸縮素材を編み込んだメッシュベルトは現代世界の名品の一つに数えられる程の逸品。伸縮性あるゴム素材を編み込んだボディはお好みの場所にフック金具を差し込めるので実質的なフリーサイズ。フィット感高い作りと細かなサイズ調整が可能なので締め心地の良さと機能性の高さで大人気。チノパンやジーンズはもちろん、ゴルフベルトとしてもバッチリなポテンシャル。スエードレザーに少々のクスミ感が見られるものの目立つダメージの無いキレイなコンディション。詳しい内容は以下をご確認下さい。【全体詳細】表示サイズ：80サイズ詳細：全長：95.5cm横幅：3cm 着用可能実寸：フリーサイズ色：ダークブラウン スエードレザー＝オレンジブラウン素材：ゴムメッシュ＆スエード(本革) 金具＝メタル【ダメージ状態詳細】表面素材：レザーにクスミ感あるも目立つダメージなし角やヘリ：目立つダメージ無し型崩れ：なし色変わり：なし金具部材：良好状態：ダメージの無いキレイなコンディション美品度：8点 (新品を10点満点とした自己基準)【その他備考】付属品：特になし生産国：イタリア(MadeinITALY)公式サイト価格：17,600円(税込)ちなみに実寸サイズは個人採寸につき多少の誤差はご容赦下さい。個人保管品であり、程度は画像をご確認頂き上記状態をご了承の上でお求め下さい。プロの目利きでブランドアイテムが売買される『横浜ブランドオークション』にて購入した後にプロが鑑定した100％本物保証のお品物です。修理やアフターフォローのご相談などは正規店で受けられますので、ご安心ください。詳しくは当方のプロフィールをご覧下さい。#Anderson's#アンダーソンズカラー...ブラウン素材...ナイロン