Maison Margiela　フリップフラップウォレット

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商品詳細
商品番号···S35UI0507P1959T8013カラー···ブラック財布形···二つ折り2021年末に伊勢丹で購入し、カバンに入れて使用していました。傷がつかないように、丁寧に使用していたので、目立った傷はないですが、あくまで中古品ですので、ご理解ください。発送は宅急便コンパクトで行う予定です。宜しくお願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/rouge869010.html
http://narcologia.ru/goods/traverse938926.html
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