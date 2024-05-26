希少 1970s vintage Champion フットボールTシャツ

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希少1970svintageChampionフットボールTシャツノートルダム今やめっきり球数の減った希少な70年代バータグChampionのフットボールTネイビーボディにイエローラバープリントのNotre-Dame(ノートルダム)と最高なプリントの一枚です。希少なナンバリング無しの字体も格好良いです素材はコットン50%とおそらくレーヨン?混紡サイズもXLと申し分無い一着。ここら辺はどんどん値段を上がりますし、条件の整った個体は見なくなるかと。何年経っても良い服だと思います。お好きな方に是非身幅54着丈74袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Vネック季節感···春、夏、秋、冬90s80s70sChampionフットボールTカレッジロゴノートルダムオハイオohioyalebrownNotre-Dameバータグ染み込み前V両VneedlesビッグElevi'sアメカジトリコタグwilsonボロゲームシャツカレッジロゴ KingGnu常田大希