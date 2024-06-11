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✨ループタイ✨象嵌 ぞうがん リーフデザイン ネックレス レトロ
商品番号 V42719895527
商品名

✨ループタイ✨象嵌 ぞうがん リーフデザイン ネックレス レトロ
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 1,926 円
在庫状況 あり

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商品詳細

保管品になりますので細かなスレ、キズ等ご理解ください紐は紺色になります木箱に穴あきのキズ、シミがあります内側の紙にも傷みがあります帯留めなどの和装小物のリメイク用にも!!✨匿名配送✨封筒に入れてゆうパケットポストで発送致しますヴィンテージ品がお好きな方宜しくお願い致します✨#KAHORU。ヴィンテージ。アクセサリー。伝統工芸品アンティーク昭和レトロ葉っぱツタ骨董
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