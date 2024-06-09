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未使用 ポーター タンカー ブラック 2つ折り財布 サイフ
商品番号 D66980198859
商品名

未使用 ポーター タンカー ブラック 2つ折り財布 サイフ
ブランド名 ヘッドポーター
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形...二つ折りカラー...ブラックサイズ】W10・H12・D1cm　　madeinjapan【素材】表：ナイロンツイル　（ポリエステル綿ボンディング加工）裏：ナイロンタフタ【仕様】マジック開閉の2つ折財布。中は、札入れ×2、カードポケット×8、ファスナーポケット×1、外にマジック+ボタン式小銭入れ×1、ウォレットコードがつけられるリング付(コードは別売り)。定価11000円です使っていませんがタグ外してしまい自宅保管ですご理解いただける方お願いしますm(__)m
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