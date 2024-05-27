dunhill クロコ 本革 二つ折り財布 エキゾチックレザー

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。。*⑅୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧⑅*。アルフレッドダンヒルクロコダイル本革二つ折り財布。*⑅୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧⑅*。♡他の商品も出品中。2021年初旬購入と思われます。夫(喫煙者)が使用しておりました。ダンヒルのクロコダイル二つ折り財布です。使用感はございますが、定期的に磨いて手入れをして大切にしていました。角に多少の曲がりがございますが、その他の変形はほとんど見られません。箱とギャランティカードを探しておりますが見当たらないため、おそらく商品のみの発送となります。写真に写っている箱は他商品のものでしたので、ご了承ください。素人保管のため、神経質な方はご遠慮ください。高額商品のため、追跡可能な方法での発送となります。ハイブランド品のすり替え返品被害防止のため、こちらの商品は返品対応致しかねます。ご納得された上でご購入ください。ご質問等ございましたら、必ず購入前にコメントお願いいたします。購入時価格：失念しました。♡プロフも合わせてお読みください。♡他所でも出品しておりますので、出品を取り下げる可能性がございます。。*⑅୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧⑅*。カラー···グリーン素材···本革柄・デザイン···その他財布形···二つ折り
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