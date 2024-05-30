コピーライト 2000年代 ACDC バンド Tシャツ グレー Y2K

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商品の説明こちら使いやすいACDCのTシャツです。シンプルなのでバンドTシャツ初心者にも。サイズもいいバランスです。2000年代なので少し安くしときます。USAコットン製コピーライトあります。サイズ表記カラー肩幅54身幅55着丈73※古着慣れしている方は問題ない状態ですが神経質な方はご遠慮ください。※素人採寸です。誤差等のクレームはご遠慮ください。※質問お値下げ等コメントお待ちしております。古着/used/vintage/old/COMMEdesGARÇONS/コム・デ・ギャルソン/50s/60s/70s/00s/コンバース/バンズ/VANS/CONVERSE/GAP/GU/ユニクロ/UNIQLO/levi's/リーバイス/Lee/リー/Wrangler/ラングラー/カーハート/アベイジングエイプ/Supreme/シュプリーム/シュプ/ステューシー/ナイジェルケーボン/ラグランシャツ/レーヨン/キューバシャツ/開襟/オープンカラー/80's90'sadidasアディダスNIKEナイキoldgapoldstussyRalphLaurenstanleydesantisjustsaymoeロックtシャツレゲエtシャツバンドtシャツラップtシャツベティーブープTシャツ半袖シャツ古着アメリカ古着vintageビンテージoldgapoldstussychampionチャンピオンreverseweaveリバースウィーブ単色タグPatagoniaパタゴニアHELMUTLANGヘルムートラングBananaRepublicバナナリパブリックcalvinKleinDKNYRalphLaurenラルフローレンstoneislandストーンアイランドスウェットトレーナーパーカーフーディーUSA製ITALY製イタリア製ビンテージナイロンジャケットアノラックパーカーアノラックジャケットマウンテンパーカープルオーバースイングトップトラックパンツトラックジャケットTシャツロンT長袖シャツ半袖シャツ