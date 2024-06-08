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1435 Supreme Pigment Print S Logo 6Panel
商品番号 V27419586695
商品名

1435 Supreme Pigment Print S Logo 6Panel
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 5,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#雑貨屋オレンジ_ウェア全般はこちら＿＿Supremeシュプリームのキャップcapです。《商品名》PigmentPrintSLogo6-PanelピグメントプリントSロゴ6パネル《商品説明》ピグメント（顔料）加工により、ユーズド感がある色落ちが特徴バイザーがストレートでなくカーブ曲がっているところも雰囲気により合いますフロントにはSロゴの刺繍、バックにはSUPREMEのアーチロゴ刺繍セルフストラップなのでサイズの調整が容易です・サイズ：フリーFree・カラー（色）…ブラック黒Black・生産国…USA（MadeinUSA）・素材…コットン綿100%・ロゴ…ボックスロゴ貴重な逸品をぜひ。カラー···ブラック形···ベースボール＿＿ご購入にあたり以下ご了承ください・目立つ傷や汚れはなく状態良好です（中古品ですので、微細なものはご容赦ください）・帽子単体の販売です。・「ゆうパケットポスト」により　コンパクトな梱包を予定しています。　型崩れが心配な場合、　送料をプラスして良ければ　宅急便コンパクトや60サイズなどで　発送します。　ご希望の場合は必ず購入手続き前に　コメントでお知らせください。＿＿■即購入よろこんでお受けします■もし値下げをご希望される場合、　「具体的な希望額」をコメントください。　（対応できない場合は代案を提示します）　「値下げできるか」の定型コメントは　返信せずに消します■写真について　撮影環境や撮影機器（スマートフォン）の　自動調整、その他ディスプレイ環境等により　実物との色の違いが生じることがあります。■発送　いずれかの匿名配送を行います。　（商品サイズにより発送方法を変えることが　あります。匿名扱いは変わりません）■返品について　お客様都合の返品はお断りします。　商品説明に記載されていない　重大な初期不良がある場合、　返送料金を含めて返品をお受けします■専用扱い、着画の掲載等は行なっていません＿＿#雑貨屋オレンジ_帽子#雑貨屋オレンジ◀️他の商品はこちら
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