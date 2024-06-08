1435 Supreme Pigment Print S Logo 6Panel

#雑貨屋オレンジ_ウェア全般はこちら＿＿Supremeシュプリームのキャップcapです。《商品名》PigmentPrintSLogo6-PanelピグメントプリントSロゴ6パネル《商品説明》ピグメント（顔料）加工により、ユーズド感がある色落ちが特徴バイザーがストレートでなくカーブ曲がっているところも雰囲気により合いますフロントにはSロゴの刺繍、バックにはSUPREMEのアーチロゴ刺繍セルフストラップなのでサイズの調整が容易です・サイズ：フリーFree・カラー（色）…ブラック黒Black・生産国…USA（MadeinUSA）・素材…コットン綿100%・ロゴ…ボックスロゴ貴重な逸品をぜひ。カラー···ブラック形···ベースボール＿＿ご購入にあたり以下ご了承ください・目立つ傷や汚れはなく状態良好です（中古品ですので、微細なものはご容赦ください）・帽子単体の販売です。・「ゆうパケットポスト」により コンパクトな梱包を予定しています。 型崩れが心配な場合、 送料をプラスして良ければ 宅急便コンパクトや60サイズなどで 発送します。 ご希望の場合は必ず購入手続き前に コメントでお知らせください。＿＿■即購入よろこんでお受けします■もし値下げをご希望される場合、 「具体的な希望額」をコメントください。 （対応できない場合は代案を提示します） 「値下げできるか」の定型コメントは 返信せずに消します■写真について 撮影環境や撮影機器（スマートフォン）の 自動調整、その他ディスプレイ環境等により 実物との色の違いが生じることがあります。■発送 いずれかの匿名配送を行います。 （商品サイズにより発送方法を変えることが あります。匿名扱いは変わりません）■返品について お客様都合の返品はお断りします。 商品説明に記載されていない 重大な初期不良がある場合、 返送料金を含めて返品をお受けします■専用扱い、着画の掲載等は行なっていません＿＿#雑貨屋オレンジ_帽子#雑貨屋オレンジ◀️他の商品はこちら



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