阪神タイガース 糸井嘉男 直筆サインカード

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商品詳細
BBM阪神タイガースベースボールカード2019○直筆サインカード○レギュラーカード○スペシャルプロモーションカードの3枚セットです。購入後、スリーブに入れ保管しましたが初期の擦れ傷などあるかもしれません。ご理解頂ける方のみご購入よろしくお願い致します。阪神タイガースBBM2019糸井嘉男
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