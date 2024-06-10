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阪神タイガース 糸井嘉男 直筆サインカード
商品番号 P99638105112
商品名

阪神タイガース 糸井嘉男 直筆サインカード
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 2,877 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BBM阪神タイガースベースボールカード2019○直筆サインカード○レギュラーカード○スペシャルプロモーションカードの3枚セットです。購入後、スリーブに入れ保管しましたが初期の擦れ傷などあるかもしれません。ご理解頂ける方のみご購入よろしくお願い致します。阪神タイガースBBM2019糸井嘉男
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