がんばリーリエ スペシャルボックス サプライセット 中国版

がんばリーリエは付属しませんが、サプライとその他プロモカード(コスモッグ、コスモウム、ルナアーラGX、ソルガレオGX)があります内容・外箱・がんばリーリエ専用ディスプレイフレーム・サン＆ムーン プレイマット2枚・サン＆ムーン スリーブ2種・デッキ収納ボックス2個・がんばリーリエ除くプロモカード4枚専用BOXをダンボールで梱包し発送致します海外輸入品の為、初期傷など気にされる神経質な方はご遠慮ください。またすり替え防止の為、商品発送後の返品キャンセル等はご遠慮願います。気になる点はコメントお願い致します【検索用】マリィの決意海外限定ポケモンカード白銀のランス漆黒のガイストボルケニオンメタグロスVMAXハピナスVシャクヤSRズミSRカトレアSRバシャーモSAガラルフリーザーVガラルサンダーVガラルファイヤーVクララSRセイボリーHRカリンの信念スペシャルアートsaプロモ未開封未使用シャイニースターポケカVスターユニバースssrBOXsararボックススペシャルイーブイズセット限定ポケモンカードポケカ絶版BOXシロナカトレアリーリエアセロラシャイニースターVシロナSRウルトラムーンBOXダイパリメイクシロナポケカポケモンセンターフルメタルウォールマリィルチアかんこうきゃくミモザナンジャモクレイバーストスノーハザードリーリエギフトボックスリーリエボックス中国がんばリーリエクレイバーストバイオレットディスプレイフレームコインスーリブプレイマットデッキケースカードファイル



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