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minnano new era Gore-Tex
商品番号 U96010815988
商品名

minnano new era Gore-Tex
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 7,040 円
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商品詳細

MIN-NANOとNEWERAのコラボキャップです。サイズ：71/2•カラー:ブラックイベントで展示のみの極美中古着用無し！まず手に入りません。よろしくお願いします。東京・池ノ上からさまざまなカルチャーを発信する気鋭ショップMIN-NANOとニューエラのコラボレーションキャップ。柔らかなフィット感が特徴のRetroCrown59FIFTYを採用。GORE-TEXPACLITEを搭載したハイスペックモデルです。フロントにはミンナノのロゴ刺繍、左サイドにニューエラのロゴ刺繍、右サイドに同系色でGORE-TEX刺繍、背面にMinnano刺繍スタイリスト私物supremeシュプリームNIKEナイキadidasjordanairmaxAPEstussyoff-whiteoff-whitesupremeoff-whitenikeJordanVirgilAblohnikevansyezzyoff-whiteアンダーカバーwtapsネイバーapeFAfuckingユニオンニードルズUNIONHUMANMADE
http://narcologia.ru/goods/stealth872076.html
http://narcologia.ru/goods/encourage992772.html
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