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Yohji Yamamoto NEW ERA ヨウジヤマモト コラボ cap
商品番号 C14393039000
商品名

Yohji Yamamoto NEW ERA ヨウジヤマモト コラボ cap
ブランド名 ヨウジヤマモト
特別価格 税込 3,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YohjiYamamotoNEWERA　ヨウジヤマモトYohjiYamamotoNEWERA　ニューエラ　乃木坂46阪急メンズ大阪にて購入いたしました。ニューエラのシール購入時に帽子の日焼け防止のため剥がしております。多少使用感ございますがまだまだ着用していただけるとおもいます。ロゴ裏漢字で山本耀司のこのキャップはなかなか見かけないのでお探しのお方是非いかがでしょうか？素材...コットン形...ベースボール
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