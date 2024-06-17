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プレリー　ベルト　コードバン　PRARE GINZA　茶色　S～M
商品番号 E37803508327
商品名

プレリー　ベルト　コードバン　PRARE GINZA　茶色　S～M
ブランド名 プレリー
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレリー　ベルト　コードバン　PRAREGINZA　茶色　S～M　プレリーギンザビジネスGENUINESHELLCORDOVAN　ＵＳＥＤ品です。コードバンの茶色のベルトです。MADEINJAPANです。サイズアウトのため出品します。ベルトホールは５穴中２穴USED感あります。ベルトループに１カ所こすれキズ有ります。ベルト全体部分には目立ったキズ有りません。コードバン表面は綺麗な方と思います。他の方の出品を参考にやや傷や汚れありに設定しました。素人保管ですので、その他状態は写真にて状態の判断をお願いします。透明台は付属しません。色:茶色サイズ:　SからMぐらいでしょうか。(カット済み)　　　　ベルト全長９２センチ　　　　サイズ調整はおよそ、72，74，76，78，80サイズ本体：ベルト巾３cm,バックル幅３.６cm素人保管の為、傷や汚れが気になる方、神経質な方は購入をお控え下さい。梱包発送は箱にての発送を予定します。即購入可能です。ご検討よろしくお願いいたします。　#G－SHOCK#Wenger#ビクトリノックス#ヴィヴィアンウエストウッド#BEAMS#テーラーメイド#マンシングウェア#パーリーゲイツ#キャロウェイ#SKINS#アーネット#ルコック#MIZUNO#asics#DESCENTE#NIKE#ビバハート#ビバガール#アダバット#DANCEwithDRAGON#OAKLEY#ラッセルノ#タイトリスト#プレリー#コードバン#プレリーギンザ#ロンハーマン#コンバース#ユニクロ#Lee#ビームス#サングラス#DRAGON#ノースフェイス#コロンビア#カーハート#ラルフローレンPOLO#ラコステ#バーバリー#ボルコム#ハーレーダビッドソン#FILA#オークリー#ポーター#TOMMYHILFIGER#スタンダードカリフォルニア#ユナイテッドアローズ#コードバン#長財布#UNIQLO#GU#無印良品#ポーター#出張#吉田カバン#TUMI#オロビアンコ#リモンタ#PRADA#SamsoniteRED#ブルガリ#LV#フェラガモ#ビジネスバック#トートバック#イタリア
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プレリー　ベルト　コードバン　PRARE GINZA　茶色　S～M
コードバン　メンズベルト　「プレリーギンザ」　NB14920

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コードバン メンズベルト 「プレリーギンザ」 NB14920

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プレリー　ベルト　コードバン　PRARE GINZA　茶色　S～M
コードバンベルト（14920） | 商品詳細 | 高島屋オンラインストア

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