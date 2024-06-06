Tシャツ パープル　DSQUARED2 新品未使用　メッセージロゴ　サイズM

ご覧頂き、有り難う御座います。他にもdsquared2を出品しておりますので、見ていただければ嬉しいです。#dsquared2_bluetomato新品、未使用品【ブランド】 ディースクエアード【サイズ】 M採寸しておりますので、下記をご覧ください【生産国】ルーマニア製【付属品】タグ◆素人採寸肩幅46身幅55袖丈21着丈72※素人採寸のため数センチの誤差はご了承願います未使用品ですが、個人保管品とご理解いただきますよう宜しくお願いいたします。ディースクディースクエアードデニムスニーカーキャップジーンズディースクd2dieselディーゼルbalrBLACKREDレッド新品未使用カラー···パープル 紫袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬



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