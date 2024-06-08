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ETRO ペイズリー柄ベルト グリーン サイズ90
商品番号 L41842721693
商品名

ETRO ペイズリー柄ベルト グリーン サイズ90
ブランド名 エトロ
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021/8に銀座エトロ本店で購入しました。定価¥47,300ですが、セールでの購入です。使用回数は5回位です。保存袋と専用箱付きです。レシートは付きません。金具の付け根から最短の穴までが79cm、最長が89cmです。ゆうパケットプラスで発送致します。値引き不可、コメント不要です。
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http://narcologia.ru/goods/stealth247176.html
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ETRO ペイズリー柄ベルト グリーン サイズ90
ETRO ペイズリー柄ベルト グリーン サイズ90 - ベルト

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