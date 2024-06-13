【CALABRESE Napoli】ストール

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商品詳細
カラー···ホワイト素材···麻#カラブレーゼ#イタリアン#イタカジ#ストール#差し色CalabreseNapoliのストールです！銀座セレクトショップにて購入しました！約68センチ×約184センチほぼ使用はしてませんので、状態は良いと思います。保管する筒もあります！是非ご検討ください！元値は覚えてないのですが、3万ほどだったと思います！
http://narcologia.ru/goods/smear385804.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox144039.html
http://narcologia.ru/goods/unusable785674.html
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