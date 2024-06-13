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【CALABRESE Napoli】ストール
商品番号 C84815088644
商品名

【CALABRESE Napoli】ストール
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト素材···麻#カラブレーゼ#イタリアン#イタカジ#ストール#差し色CalabreseNapoliのストールです！銀座セレクトショップにて購入しました！約68センチ×約184センチほぼ使用はしてませんので、状態は良いと思います。保管する筒もあります！是非ご検討ください！元値は覚えてないのですが、3万ほどだったと思います！
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