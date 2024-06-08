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CELINE セリーヌ ウエスタン コンチョ レザー ベルト エディスリマン
商品番号 P95780156519
商品名

CELINE セリーヌ ウエスタン コンチョ レザー ベルト エディスリマン
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 21,216 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···ブラックエディスリマンHediSlimaneによるCELINEからリリースされたウエスタンコンチョベルト。シンプルながらレザーが用いられた上品な1本に仕上がっています。ベルトの穴が1つ余分にあけられています。嫌な方はご注意ください。全体としては綺麗です。よろしくお願いします。DIORSaintlaurentparisCELINEディオールサンローランパリセリーヌ【採寸】レザー部分全長:約99cmレザー部分幅:約2.5cm
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